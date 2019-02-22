/ Из детского сада в Челябинске забрали полсотни детей с признаками болезни

Дошкольное учреждение уже проверили все надзорные ведомства.

Детский сад № 421 в Челябинске за последние несколько дней проверили все возможные надзорные ведомства. Причина этому — 50 детей, которых в среду пришлось отправить домой с признаками болезни.

После сончаса мне позвонила воспитатель, сообщила, что мои дочери чувствуют себя плохо. Их тошнило, болел живот, дома тоже рвало. Причина, я думаю, стала вирусная инфекция. Мои дети всегда нормально питались в детском саду, подобная ситуация впервые. Может быть, кто-то из родителей и думает, что это отравление, но те, с кем я общалась, и я считаем, что это какая-то ротавирусная инфекция. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочек, заболевших в тот день.

Работники детского сада, обнаружив признаки заболевания у детей, приняли оперативные меры. Были поставлены в известность сотрудники органов здравоохранения.

Вечером 20 февраля к нам приехали инфекционисты и эпидемиологи из ОКБ № 2. Они осмотрели детей, которые остались в детском саду. Потом нас посетили специалисты из Роспотребнадзора. Поскольку мы не могли запустить пищеблок, все дети были дома. Специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию всех помещений, вещей, белья, игрушек, посуды. Сейчас сотрудники проводят обработку своими силами. — сообщила сайту «Первый областной» заведующая детского сада № 421 Татьяна Герасимова.

Сотрудниками надзорных ведомств были взяты на анализы пробы пищи и воды, смывы с оборудования из пищеблока, а также мебели из групп, в овощехранилище взяты пробы овощей. Санитарные книжки сотрудников, а также сертификаты поставщиков питания оказались в порядке. Причину ухудшения самочувствия детей еще предстоит выяснить. Детский сад начнет работать в штатном режиме уже в понедельник.