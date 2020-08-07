47 метров кустов кизильника выкопали неизвестные в центре Челябинска

Мэрия готовит заявление в полицию.

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Совсем недавно комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска благоустроил центральные улицы города. Были высажены многочисленные кустарники и деревья. За ними старательно ухаживают, чтобы растения прижились в земле.

И горожане по достоинству оценили старания мэрии. Только некоторые, по непонятным причинам, решили все-таки испортить красоту города.

Сегодня, 7 августа, в администрации Челябинска сообщили, что ночью вдоль улицы Лесопарковой было выкопано 47 метров кустов кизильника.

«Эти работы были приняты и оплачены. В настоящий момент Комитет дорожного хозяйства готовит заявление в полицию», — добавили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что подрядчики не работают с растениями по ночам. Поэтому если вы стали свидетелем того, как кто-то выкапывает растения, — вызывайте полицию.