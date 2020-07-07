В Челябинске начинают благоустройство сразу нескольких скверов

Новые общественные пространства будут расположены на Северо-Западе и на ЧМЗ.

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Управление архитектуры Челябинска приступает к благоустройству сразу нескольких скверов города. Речь идет об общественном пространстве близ ДК Строителей, а также о сквере напротив гостиницы «Виктория». Именно за эти пространства проголосовали челябинцы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Скверы должны быть качественными и отвечать запросам жителей. Помогите нам спроектировать их круто. Чего там не хватает и как подчеркнуть индивидуальность этих скверов — расскажите нам в опросе», — сообщает Управление архитектуры Челябинска.

Проголосовать за то, как будут благоустроены скверы, можно на портале «Активный житель 74». Там у челябинцев спрашивают, как много времени они проводят в данном сквере, как они туда добираются, устраивает ли их освещение, оснащение малыми архитектурными формами и многое другое.

Голосование за сквер на Северо-Западе напротив гостиницы «Виктория» по ссылке. За сквер на ЧМЗ возле ДК Строителей — здесь.