В Челябинске продлен срок голосования на выбор территории для благоустройства

Это связано с большой активностью местных жителей.

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Ежегодно в Челябинске ведутся очень масштабные работы по благоустройству и преображению любимых мест отдыха местных жителей. Помимо этого, создаются новые пространства, скверы и многое другое.

В настоящее время ведется планирование работ на предстоящий 2021 год. Уже точно известно, что в Калининском районе продолжат благоустройство зеленой зоны на улице Салавата Юлаева, расположенной за Ледовой ареной «Трактор», а в Тракторозаводском займутся парком «Дружба» на улице Чоппа.

При этом, на портале «Активный житель 74» продолжается опрос по выбору территорий, которые получат «новую» жизнь в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«В остальных пяти районах на основании предложений жителей сформирован предварительный перечень территорий, планируемый к реализации, также у жителей есть возможность предложить собственный вариант. При направлении предложений необходимо указать точное месторасположение общественной территории, парка, сквера, зеленой зоны, пешеходного бульвара, а прописать, что конкретно хотели бы там видеть жители», — призвали к голосованию жителей города в администрации Челябинска.

Отметим, что голосование на выбор территории для благоустройства продлится до 21 июня включительно.