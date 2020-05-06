45 жильцов девятиэтажки эвакуировали пожарные в Миассе

Загорелась квартира на первом этаже.

Послушать 00:00

ЧП произошло в девятиэтажном доме на Богдана Хмельницкого в Миассе вечером 30 апреля. Вспыхнула трехкомнатная квартира на первом этаже. Едкий дым заполонил подъезд, поэтому жильцов пришлось срочно эвакуировать. На улицу спасатели вывели 36 взрослых и 5 детей. Четырех жителей пришлось спустить с помощью трехколенной лестницы.

«Одновременно пожарные расчеты провели боевое развертывание и локализовали открытое горение. В результате пожара погибших нет, на осмотр в лечебное учреждение направлен ребенок 2015 года рождения», — сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Всего в ликвидации происшествия участвовали 29 человек и 9 единиц техники. Причины пожара установят специалисты.