Загорелся телевизор: жильцов девятиэтажки эвакуировали из-за пожара в Челябинске

40 человек вышли на воздух сами, еще десятерым помогли спасатели.

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ЧП произошло днем 26 мая в девятиэтажке по улице Блюхера в Челябинске. Заметив сильный дым, на улицу самостоятельно эвакуировались 40 жильцов, среди которых 15 детей. С помощью спаскомплектов на свежий воздух огнеборцы вывели еще десять человек.

Выяснилось, что пожар начался в квартире на втором этаже дома, его удалось оперативно ликвидировать на площади пяти «квадратов». К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

«Со слов хозяйки квартиры, произошло возгорание телевизора, установленного на кухне. Женщина незамедлительно покинула квартиру», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причину пожара установят сотрудники отделения дознания.