/ Отель, где поселился Пол Щехура, загорелся перед первым днем Матча звезд КХЛ

ЧП не помешало нападающему «Трактора» показать себя в Мастер-шоу.

Путешествие было очень долгим, поспать толком не удалось. Немного вздремнул по пути в Екатеринбург. Плюс, ночью в отеле в Астане прошла эвакуация, потому что был небольшой пожар. Поспал в итоге 3-5 часов, но все равно настрой крайне позитивный.

— рассказал Пол Щехура перед матчем.

Первый день Матча звезд КХЛ завершился в Астане. Хоккеисты демонстрировали свои способности в Шоу мастеров. Их задачей было преодолеть все семь конкурсов. Дивизиону Тарасова, где помощником тренера является ведущая «Трактор ТВ» Соня Гудим, удалось заработать только одно очко. Дивизион Харламова, за который выступает Пол Щехура, нападающий «Трактора», в этом этапе победил. Челябинский форвард выступил в 4 конкурсах. При этом подготовка к первому этапу мероприятия далась ему нелегко.Тематика всезвездного уикенда — космос. КХЛ окрестили галактикой, и в ней появились свои супергерои. Например, прозвище Пола Щехуры в этом мире «Силовая установка». Он является двигателем дивизиона и команды «Трактор».Добавим, что первая игра Матча звезд КХЛ состоится 14 января в 12:45. На лед выйдет дивизион Тарасова под руководством Сони Гудим и дивизион Харламова, где выступает Пол Щехура.