Министр культуры Челябинской области рассказал, как будут отмечать праздники и фестивали

Определённые мероприятия всё-таки будут отменены.

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Несмотря на то, что в Челябинской области количество инфицированных коронавирусом растёт, День Победы область всё равно будет отмечать. Однако многие праздники всё же придётся отменить. Так чего же ждать южноуральцам? Об этом рассказал министр Культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в одном из интервью, размещённом на сайте Минкульта.

Планов о предстоящих мероприятиях было очень много, строили их заблаговременно. Но тут в привычную жизнь ворвался коронавирус, и всё «затрещало по швам». Но 9 Мая, священный праздник, область отметит обязательно.

«Родилась идея — к 9 мая подготовить для южноуральцев большой концерт. Артисты челябинских театров и филармонии, не выходя из дома, снимут на видео свои лучшие концертные номера. Выступления будут чередоваться с поздравлениями от директоров тех заводов, которые во время войны работали в Челябинске и области. Поздравительное слово прозвучит и от губернатора области Алексея Текслера. Такой вот большой „домашний“ концерт весь день 9 мая будем транслировать на ОТВ и в интернете»,— рассказал Алексей Бетехтин.

Некоторые премьеры спектаклей, концерты и прочие мероприятия были перенесены на осень. А вот другие праздники, которые так любят южноуральцы, скорее всего, придётся отменить, говорит министр культуры Челябинской области. В их числе — праздники, привязанные к конкретным датам. Например, Сабантуй. Ведь это праздник окончания посевных работ, и переносить его на осень было бы глупо.

«Все, что можно, перенесли на осень. Но на тот период уже существуют определенные планы. Невозможно все мероприятия сконцентрировать в сентябре. Мы физически не потянем. Каждый фестиваль — большая нагрузка и напряжение не только для работников культуры, в них задействованы службы правопорядка, пожарные службы, медики, администрации и главы территорий, творческие коллективы, которые должны к нам приехать»,— рассказывает Алексей Бетехтин.

Уже сейчас проводятся переговоры в режиме видеоконференцсвязи о переносе или отмене определённых мероприятий с гастролёрами, которые собирались приехать в Челябинскую область. Это и выставки, и спектакли, и концерты, и многое другое. Отменяются и переносятся и гастроли южноуральских артистов. Но обычно оптимистичный Алексей Валерьевич не унывает и в этой ситуации.

«Самоизоляция сделала культуру мобильнее и доступнее. Например, появились такие проекты, как „Online-театр“, „Челябинские актёры — детям“ и другие, которые транслировались на ОТВ. Творческие люди находят применение своим талантам и во время карантина. Вокалисты оперного театра выходят на балкон и поют для жителей соседних домов. Кто-то из артистов дает концерт со своей кухни и тоже находят своих зрителей. Исторический музей проводит онлайн-экскурсии с показом экспонатов. И смотрят их с большим интересом»,— продолжает Бетехтин.

Но режим online никогда не заменит живого общения, и редакция сайта «Первый областной» вместе с министром культуры Челябинской области надеется на скорейшее возобновление всех культурных мероприятий и ярких праздников.