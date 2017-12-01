/ Следователи возбудили уголовное дело против подозреваемого в мошенничестве экс-полицейского

Сумма ущерба оценивается в 40 тысяч рублей.

Следователи Кыштымского района возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в обмане бывшего сотрудника полиции. Будучи представителем власти из Кыштыма, по версии следствия, правохранитель лишил свою подчиненную 40 тысяч рублей. Перераспределить деньги полицейский предпочел в свою пользу.



По версии следствия, в 2016 году подозреваемый присвоил 40 тысяч рублей, предназначавшихся к выплате в виде премии подчиненной ему сотруднице полиции, под предлогом того, что она их не заработала и денежные средства будут распределены между другими сотрудниками. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Отметим, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый полицейский задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.