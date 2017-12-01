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/ Следователи возбудили уголовное дело против подозреваемого в мошенничестве экс-полицейского

Следователи возбудили уголовное дело против подозреваемого в мошенничестве экс-полицейского

Сумма ущерба оценивается в 40 тысяч рублей.
сегодня в 12:43
  |  Происшествия

Следователи Кыштымского района возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в обмане бывшего сотрудника полиции. Будучи представителем власти из Кыштыма, по версии следствия, правохранитель лишил свою подчиненную 40 тысяч рублей. Перераспределить деньги полицейский предпочел в свою пользу.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый присвоил 40 тысяч рублей, предназначавшихся к выплате в виде премии подчиненной ему сотруднице полиции, под предлогом того, что она их не заработала и денежные средства будут распределены между другими сотрудниками. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый полицейский задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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