/ О происках мошенников расскажут пенсионерам в публичной библиотеке

Правоведы и юристы объяснят пожилым людям, как избежать обмана в разных сферах.

Завтра, 9 декабря, для челябинских пенсионеров пройдет занятие по правовой грамотности в рамках Правовой декады. Встреча, ставшая уже традиционной, пройдет в Правовом центре публичной библиотеке. В этот день там ждут порядка 500 участников.



Все ведомства в целом нацелены на правовое просвещение населения и традиционно активно участвуют в Правовой декаде. Интерес к этому мероприятию очень высокий. — рассказала сайту «Первый областной» уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.



Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления ФС по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по Челябинской области Татьяна Пашевина расскажет об основах защиты прав потребителей в Челябинской области. Юрисконсульт Аппарата Уполномоченных Алексей Бабин побеседует с пенсионерами о безопасности сделок с жильем. Основы финансовой и экономической грамотности представит эксперт Общероссийского народного фронта Вячеслав Курилин. Об оказании бесплатной юридической помощи для населения Челябинской области расскажет заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области Вячеслав Зайцев. Об организации юридических консультаций в онлайн режиме с использованием ресурса библиотек органов местного самоуправления расскажет руководитель центра правовой информации ЧОУНБ Ирина Фадеева.

Занятие пройдет 9 декабря в публичной библиотеке по проспекту Ленина № 60. Начало в 10:00. Также запись занятий будет доступна на сайте уполномоченного по правам человека.