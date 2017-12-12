/ Руководитель компании «Речелстрой» задержан по подозрению в мошенничестве

Андрей Пязок находится на допросе в следственном комитете.

Сегодня, 12 декабря, стало известно о задержании руководителя строительной компании «Речелстрой». Андрей Пязок находится на допросе в следственном комитете, его задержанием занимались оперативники УФСБ. Владелец стройкомпании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.



Отметим, что полиция и главк этим делом не занимаются, сейчас следственный комитет готовит более подробную информацию по данному делу. Ранее в правительстве Челябинской области прошло совещание, посвященное проблемам обманутых дольщиков.



Напомним, ранее стало известно, что долгостроями «Речелстроя» начала заниматься другая компания — «Западный луч». Благодаря работе ее руководителя Сергея Вайнштейна сроки строительства, заявленные ранее, должны быть исполнены. Первая очередь домов готовится к сдаче в конце 2017 года.



Аналогичное разбирательсво ведется и в отношении другого застройщика. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено в отношении строителя ЖК Яркая жизнь». По информации прокуратуры, в установленные сроки строительство ЖК «Яркая жизнь» не было завершено, документы по вводу в эксплуатацию не оформлены, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, денежные средства были направлены на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив последним ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.