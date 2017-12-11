/ Управляющая компания присвоила себе деньги жильцов за бездействие в Сосновском районе

«Стройгарант» не выполнял своих обязательств по вывозу ТБО.

После прокурорской проверки в Сосновском районе принято решение о возбуждении уголовного дела. Управляющей компании «Стройгарант» вменяется мошенничество в особо крупном размере. Установлено, что жильцы села Долгодеревенское перечисляли плату за вывоз ТБО компании, которая фактически ничего не делала. Уборку мусора с территории осуществляла другая компания на деньги местной администрации.



Фактически услуга по вывозу твердых бытовых отходов в указанный период осуществлялась другой организацией, оплату услуг которой на сумму свыше 1 миллиона рублей произвела администрация Долгодеревенского сельского поселения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела поставлено на контроль.