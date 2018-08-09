/ Туман не дает самолетам приземлиться на челябинском аэродроме

Борты перенаправляют в соседние Екатеринбург, Пермь и Уфу.

Сегодня, 9 августа, Челябинск и округу накрыло густым туманом. Из-за погодных условий несколько самолетов не смогли приземлиться в южноуральской столице. Сразу семь бортов внутренних и международных авиалиний не приняли в «Баландино».

На прилет задерживается семь самолетов. Их перенаправляют в соседние аэропорты. Из московских аэропортов — в Екатеринбург, Уфу, из Анталии — в Екатеринбург и Пермь, из Санкт-Петербурга — в Екатеринбург. — рассказали сайту «Первый областной» в справочной челябинского аэропорта.

Пассажиры жалуются на задержки рейсов. Долгие пересадки удлинили время в пути.

Это Екатеринбург, а летели мы в Челябинск. Что я там писала про 10 часов перелета? Летим с 12 часов прошлого дня. — делится челябинка Анастасия.

Отметим, что синоптики предупреждали о возможности возникновения утреннего тумана в отельных районах.