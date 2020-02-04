Пожар в «курилке»: ночью эвакуировали людей из студенческого общежития в Челябинске

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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Сегодня прошла эвакуация жильцов из общежития Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего. Причиной стал ночной пожар, произошедший на пятом этаже здания, расположенного на улице 1-ая Трубопрокатная. К моменту приезда спасателей людей уже начали выводить на улицу. Эвакуировались из задымленного здания 25 человек, в том числе 5 детей. Двум женщинам понадобилась помощь медиков, их отправили в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

«Очаг пожара располагался на пятом этаже. Им стал старый диван, вынесенный в общий коридор жильцами одной из квартир для утилизации. Оставленный внутри жилого здания диван стал излюбленным местом для любителей перекуров. По заключению сотрудников отделения дознания предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Огонь успел разгореться из-за того, что произошло все ночью и жильцы крепко спали. Кроме того, не сработала противопожарная сигнализация, а конструкция здания — коридорного типа — способствовала быстрому задымлению проходов. Все это могло стать причиной гибели находящихся внутри людей.

«По факту случившегося подготовлено и направлено письмо на имя Министра образования и науки Челябинской области. Данная ситуация может стать миной замедленного действия!», — добавили в ведомстве.

Примечательно, что совсем недавно — с 16 по 31 января 2020 года — в общежитии была проведена внеплановая проверка сотрудниками МЧС. Контролирующий орган выявил 22 нарушения в части обеспечения пожарной безопасности.

В эту же ночь спасатели выезжали в еще одно студенческое общежитие, которое принадлежит одному из вузов Челябинска. Здесь также из-за курения сработала пожарная автоматика, которая передала сигнал тревоги.