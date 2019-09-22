Найден мужчина, который разбирал забор возле администрации Челябинской области

Об этом сообщили в полиции по Челябинской области.

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Неизвестный, который в субботу, 21 сентября, начал демонтаж забора возле правительства челябинской области — найден. Им оказался 62-летний мужчина. Как сообщили в полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Коап РФ, мелкое хулиганство. Санкция предусматривает штраф от двух до трех тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в соцсетях появились фото, где неизвестный мужчина начал демонтаж забора. Железные конструкции он клал на асфальт. Челябинцы стали активно обсуждать кадры.