/ Хулиганы испортили детскую площадку в Миассе

Неизвестные расписали горки и скамейки отборным матом.

Детская площадка рядом с улицей Зеленой в Миассе была расписана неизвестными. И не гжелью, а написанными синим баллончиком матерными словами.

Предположительно, трое подростков, которые не постеснялись оставить свои имена — Кристина, Коля и Юля, — изобразили на площадке, где ежедневно гуляют дети, нецензурные послания.

Это «самоутверждение» за счет росписи детского городка. Судя по смысловой нагрузке этих слов, там далеко не разумные создания. — пишет Инокентий Петров в группе Вконтакте «Инцидент Миасс».

Подростки написали нецензурную брань на лавочках, горках, качелях и гаражах. Теперь детскую площадку необходимо привести в надлежащий вид. Но пока виновные не найдены, отмывать горки будут родители детей, которые гуляют там каждый день.

Отметим, взрослым нужно рассказывать своим детям-подросткам о том, как правильно выражать свои эмоции и справляться с ними. Пока ребята не умеют контролировать свои чувства, а их не воспитывают должным образом, происходят такие инциденты.