Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.9 +0.46 73.13 -0.11
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Миасский футболист сделал предложение своей избраннице во время матча

Миасский футболист сделал предложение своей избраннице во время матча

Девушка не смогла отказать.
сегодня в 12:36
  |  Общество

Очередной матч миасского «Торпедо» в третьем дивизионе Чемпионата России прошел в романтичной обстановке. Нападающий клуба сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Это событие стало для девушки неожиданностью. Перед тем, как произнести важные слова, вручить букет цветов и кольцо, футболист забил гол.

Самый романтичный поступок сезона-2018! Александр Белов делает предложение своей девушке Кристине Кушновой! — поделились радостной новостью в «Торпедо».

Девушка сказала «да» молодому футболисту. Команда не осталась в стороне в ответственный момент. Товарищи поддержали игрока выкриками «Белый!». Видео с моментом предложения опубликовано в социальных сетях. Ролик набирает популярность среди пользователей.

Происшествия
Мужчина прострелил ногу футболисту в Челябинске
11.05.2018
Мужчина прострелил ногу футболисту в Челябинске
Общество
Футболистки из Аргаяша отправятся на матч Россия-Франция в Санкт-Петербург
27.03.2018
Футболистки из Аргаяша отправятся на матч Россия-Франция в Санкт-Петербург
Спорт
Маленьким челябинским футболистам предлагают стать боллбоями на Чемпионате мира
07.03.2018
Маленьким челябинским футболистам предлагают стать боллбоями на Чемпионате мира
Общество
Дрессированному псу пророчат будущее футболиста сборной России
24.10.2017
Дрессированному псу пророчат будущее футболиста сборной России
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Участникам проекта «Лица» дадут три минуты, чтобы удивить жюри
сегодня в 12:46
Участникам проекта «Лица» дадут три минуты, чтобы удивить жюри
Общество
Миасский футболист сделал предложение своей избраннице во время матча
  
сегодня в 12:36
Миасский футболист сделал предложение своей избраннице во время матча
Происшествия
Эмигрантку из США убили в Магнитогорске, чтобы оплатить ее машиной долги
сегодня в 12:07
Эмигрантку из США убили в Магнитогорске, чтобы оплатить ее машиной долги
Спорт
«Нефтехимик» намерен взять реванш у «Трактора» после поражения в плей-офф
сегодня в 11:43
«Нефтехимик» намерен взять реванш у «Трактора» после поражения в плей-офф
Общество
Свободный Wi-Fi и указатели на китайском языке повысят турпоток на Южный Урал
сегодня в 11:38
Свободный Wi-Fi и указатели на китайском языке повысят турпоток на Южный Урал
Общество
Более 50% жителей Челябинска готовы к сортировке мусора перед утилизацией
сегодня в 10:43
Более 50% жителей Челябинска готовы к сортировке мусора перед утилизацией
Общество
У олимпийского чемпиона Мансура Исаева родилась дочь
сегодня в 10:14
У олимпийского чемпиона Мансура Исаева родилась дочь
Общество
Южноуралец перегоняет подаренный Тимати «Гелендваген» на родину в Троицк
  
сегодня в 10:04
Южноуралец перегоняет подаренный Тимати «Гелендваген» на родину в Троицк
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6