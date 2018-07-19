/ Миасский футболист сделал предложение своей избраннице во время матча

Девушка не смогла отказать.

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Очередной матч миасского «Торпедо» в третьем дивизионе Чемпионата России прошел в романтичной обстановке. Нападающий клуба сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Это событие стало для девушки неожиданностью. Перед тем, как произнести важные слова, вручить букет цветов и кольцо, футболист забил гол.

Самый романтичный поступок сезона-2018! Александр Белов делает предложение своей девушке Кристине Кушновой! — поделились радостной новостью в «Торпедо».

Девушка сказала «да» молодому футболисту. Команда не осталась в стороне в ответственный момент. Товарищи поддержали игрока выкриками «Белый!». Видео с моментом предложения опубликовано в социальных сетях. Ролик набирает популярность среди пользователей.