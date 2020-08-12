«Дело в пятачках»: В Усть-Катаве свинья с поросятами перекапывают лес

Жители города беспокоятся, не погубят ли животные растительность.

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Жители Усть-Катава обеспокоены сохранностью леса, расположенного между стадионом и садами. Через данный участок многие ходят в сады, именно так жители города и обнаружили, что в лес выходят гулять свиньи.

Оказалось, что животных на самовыгул выпускает мужчина, чье хозяйство расположено неподалеку. Несколько взрослых особей и около 8 поросят гуляют самостоятельно. Жители Усть-Катава тревожатся, что животные могут принести вред лесу из-за того, что постоянно роют пятачками землю.

«Надо знать на какой площади располагаются животные. Если они используют небольшую площадь, то, возможно, угроза лесу может быть. Чем больше концентрация животных на определенной площади, тем труднее лесу и почве восстанавливаться. Лесной кодекс предусматривает использование лесов для ведения сельского хозяйства, в том числе и для выгула скота. Но в некоторых лесопарковых зонах, особенно возле населённых пунктов, ведение сельского хозяйства запрещается. Там, где леса служат для отдыха людей, эмоциональной разгрузки, сбора грибов и ягод», — прокомментировал ситуацию начальник отдела лесопользования Главного управления лесами Челябинской области Павел Красильников.

Для того, чтобы использовать леса для выгула скота, в том числе и свиней, хозяин должен был обратиться в Главное управление лесами, чтобы получить на это разрешение и оформить необходимые документы. Без их оформления выпускать поросят на самовыгул нельзя.