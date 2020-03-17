Стена обрушилась в детском саду Миасса

В настоящее время решается вопрос по ее демонтажу.

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В минувшие выходные в детском саду № 108 города Миасса рухнула одна из стен. Конструкция, которая носила декоративный характер, находилась на улице и скрывала вход в подвальное помещение. Обрушившись, она оперлась на несущую стену здания. В момент произошедшего рядом не было людей.

«На самом деле это происшествие не связано с безопасностью. В настоящее время сделано все, чтобы обезопасить людей, которые могут находиться вблизи этого здания. Установлено ограждение, видеонаблюдение на этой территории есть, жители, родители и персонал оповещены. Находящимся внутри детского сада детям и взрослым ничего не угрожает», — пояснил Валерий Карпунин, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МГО».

Воспитатели в тот же день оповестили всех родителей, объяснив, что жизням и здоровью их детей в детском саду ничего не угрожает, и они могут спокойно приводить их в группы.

«В субботу, в районе 4 часов, нас оповестили воспитатели о том, что нужно обходить садик с другой стороны, когда мы будем забирать детей, никакой паники среди родителей нет, для детей я тоже не вижу никакой опасности. В ближайшее время все устранят, садику 30 лет, в принципе понятно все», — рассказала председатель родительского комитета группы «Радуга» Ульяна Путинцева.

Состояние этой конструкции давно было на контроле у руководства учреждения. Вопрос прорабатывался, готовились документы, но упала она несколько раньше. В детском саду также рассказали, что о проблеме знали давно, надо вопросом активно работали. Была составлена дефектная ведомость.

В администрации Миасса также добавили, что в настоящее время рассматривается не только вопрос демонтажа рухнувшей стены. В повестку включены все подобные декоративные конструкции.