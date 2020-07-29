30 граммов мефедрона обнаружили в автомобиле у челябинца

Его остановили сотрудники ДПС для проверки документов.

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Сотрудники ДПС в Челябинске однажды остановили отечественный автомобиль для стандартной проверки документов. Только вот при, казалось бы, обычной процедуре, водитель очень нервничал. Поэтому бдительные инспекторы решили досмотреть транспортное средство.

И не прогадали — в ходе досмотра действительно обнаружились 30 свертков с наркотическим веществом. Всего же было обнаружено более 30 граммов синтетика «мефедрон». Оказалось, задержанный 32-летний мужчина через интернет получил информацию о местонахождении клада с наркотиками в лесу. В дальнейшем эти свертки планировалось сбыть на территории Челябинска.

«По данному факту в Отделе полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, пунктом „г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.