Трех человек увезли в больницу после ночного ДТП с переворотом на М-5

Машина улетела в кювет в Горнозаводской зоне.

В Горнозаводской зоне ночью 13 января автомобилист на ВАЗе попал в аварию. Как предполагают сотрудники ГИБДД, водитель не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину повело. В итоге автомобиль оказался в кювете и повалился на левый бок. У машины вылетело лобовое стекло, помялся бампер, предметы, находившиеся в салоне, вылетели на улицу.



13 января в 00:30 на 1657 километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-217030, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и два пассажира 1993 и 1991 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Обстоятельства и причины ДТП будут установлены позднее. Этим занимаются сотрудники Госавтоинспекции.