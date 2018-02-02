/ Городскую больницу отремонтировали в Челябинской области

Ремонт сразу нескольких отделений завершили в горбольнице №2 в Миассе.

В учреждении появились новые радиаторы, окна и двери, кроме того, пациентов теперь встречает обустроенная раздевалка и отреставрированный центральный тамбур. На эти цели из бюджета Челябинской области потратили более 700 тысяч рублей.

Ремонт в поликлинике шел долго, сегодня он завершился. Мы пообщались с жителями, все довольны. На обновленную поликлинику приятно посмотреть — красивая, уютная, выполняющая все функции и обеспечивающая доступность медицинской помощи. — рассказал министр здравоохранения Челябинской области назначен Сергей Приколотин.

В отремонтированное помещение также переехали пациенты лор-отделения. Это единственное полноценное специализированное отделение на всю горнозаводскую зону Челябинской области

Мы постараемся организовать работу этого отделения в качестве межрайонного, чтобы жители горнозаводской зоны могли получать медпомощь, не выезжая далеко за пределы своего района. Здесь обеспечено комфортное пребывание для взрослых и детей. Министерство здравоохранения региона будет помогать больнице в части наполнения оборудованием, чтобы организовать работу на еще более высоком уровне. — добавил министр.

Ранее в Миассе создали межрайонный онкологический центр.

