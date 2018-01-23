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/ Маленьких пациентов еманжелинской больницы лечили просроченными лекарствами

Маленьких пациентов еманжелинской больницы лечили просроченными лекарствами

Условия содержания в медучреждении не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам.
сегодня в 12:23
  |  Общество

Дети, находящиеся на лечении в городской больнице № 1 Еманжелинска, не получали должного ухода. В медучреждении прошла прокурорская проверка, которая выявила многочисленные нарушения. Палаты требуют ремонта, а медикаменты — обновления.

На момент проверки в отдельных помещениях детского отделения больницы отсутствовало горячее водоснабжение. Внутренняя отделка нескольких помещений детского отделения имеет многочисленные дефекты на стенах и потолках — трещины, разрушения штукатурного и красочного слоя, в туалетных комнатах отсутствовали средства гигиены — туалетная бумага и средство для мытья рук. Кроме того, проверкой выявлены факты нахождения в учреждении медицинских препаратов с истекшим сроком использования. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

В отношении руководства больницы возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Руководителю медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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