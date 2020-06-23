3 миллиона рублей выхватили из рук челябинцев прямо перед банком

Грабители использовали газовый баллончик.

Послушать 00:00

Дерзкий грабеж произошел на улице Бейвеля в Челябинске. Супружеская чета (1960 и 1962 годов рождения) вышли из отделения банка с сумкой в руках. Внутри находилась внушительная сумма — около 3 миллионов рублей. Как только они скрылись из зоны охвата камеры видеонаблюдения, в их сторону двинулись двое мужчин в масках. Грабители напали на чету, ослабили хватку главы семейства с помощью газового баллончика и выхватили из его рук сумку с деньгами.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска городского Управления МВД России установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители Саткинского района Челябинской области, 1980 и 1999 годов рождения», — рассказали в УМВД по Челябинску.

В отделе полиции «Курчатовский» УМВД по Челябинску в отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчины могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет. Одного из них заключили под стражу, другого отпустили под подписку о невыезде. Владельцам вернули только часть похищенной суммы, которую полицейские обнаружили во время обысков. Расследование продолжается.