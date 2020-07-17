Прокуратура проверила информацию о подвозе воды в ассенизаторах жителям Еткульского района

Ранее о проблеме сообщали в соцсетях.

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Прокуратура Еткульского района Челябинской области провела проверку по жалобам жителей села Печенкино. Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что в населённый пункт, который испытывает проблемы с водой привезли грязную жидкость в ассенизаторской машине.



Однако проверка ведомства показала, что данная информация не соответствует действительности. Как сообщила пресс-служба ведомства, вода была технической и не пригодной для питья, а цистерна не была ассенизаторской.

«По результатам проведенного исполняющим обязанности прокурора Еткульского района совещания лицам, ответственным за организацию водоснабжения населения района, указано на необходимость организации подвоза технической воды жителям для осуществления полива и иных нужд в целях уменьшения использования питьевой водопроводной воды для полива. Подвоз технической воды осуществляется силами ООО „Еткульский районный водоканал“ с использованием специализированного автомобиля для нужд водопроводных сетей, никогда не используемого в качестве ассенизаторской машины. О том, что вода не является питьевой, жители с. Печенкино были уведомлены»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что в Печенкино есть 8 колонок для подачи питьевой воды. Об их наличии жители были оповещены. Тем не менее, ситуация остаётся на контроле областной прокуратуры.