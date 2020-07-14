Водкой платил зарплату сотрудникам еткульский бизнесмен

Продукты, в том числе и спиртное, составляли более 40% зарплаты.

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В Еткульском районе Челябинской области работодатель выплачивал зарплату сотрудникам продуктами, в числе которых было спиртное. Об этом узнала прокуратура области после обращения одной из сотрудниц бизнесмена.



Женщина рассказала, что предприниматель неоднократно заменял деньги на продукты. После этого, прокуратура начала проверку. По ходу расследования выяснилось, что выплаты реализуемыми товарами производились с 1 июня прошлого года по 31 января текущего.

«Заработная плата работнику выплачивалась предпринимателем реализуемыми товарами, в том числе спиртными напитками. Подобным образом выплачивалось от 42 до 100% заработной платы заявителя, то есть в объеме, значительно превышающем установленные законом 20% от начисленной заработной платы»,— рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В прокуратуре напомнили, что согласно статье 131 трудового кодекса России зарплата сотрудникам выплачивается деньгами. В других формах она может производиться в соответствии с коллективным или трудовым договором. При этом, доля неденежной выплаты не может превышать 20% от начисленной месячной заработной платы.

По результатам проверки, прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении, которое предусмотрено частью 1 статьи «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» КоАП РФ. После рассмотрения бизнесмену назначено наказание в виде штрафа.