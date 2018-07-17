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/ Двухмесячный малыш скончался на Южном Урале

Двухмесячный малыш скончался на Южном Урале

Тело обнаружили в одном из частных домов.
сегодня в 19:54
  |  Происшествия

Двухмесячный мальчик умер в Еманжелинске. Инцидент произошел утром накануне, 16 июля. По предварительным данным, тревогу начала бить мать, которая и обнаружила тело. Свою проверку начали следователи.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — пояснили в СУ СКР по Челябинской области.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Проводится судебно-медицинское исследование, которое установит причины смерти.

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