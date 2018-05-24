/ Уголовными делами обернулась смерть двух младенцев в Магнитогорске

Виновных ищут среди медперсонала детской больницы и роддома.

Смерть двух младенцев в детской больнице Магнитогорска теперь будет расследоваться в уголовной плоскости. Следователи усмотрели в произошедшем вину врачей. Сейчас неизвестно, кто станет фигурантом дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Чтобы во всем разобраться, предстоит большая работа по оценке действий медработников.

В рамках расследования уголовных дел будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников лечебного учреждения и родильного дома. Расследование уголовных дел взято на контроль руководителем следственного управления. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, что дети появились на свет в роддоме № 1, а потом оказались в детской больнице № 3. Родители сообщили, что младенцы скончались от сепсиса, вызванного кишечной палочкой, распространившейся по роддому. Сотрудники медучреждения утверждают, что у них инфекции нет, а дети умерли от разных диагнозов. У одного — врожденный сепсис, у второго — врожденная патология, повлиять на которую врачи не могли.