/ Следователи посетят роддом и детскую больницу после смерти двух младенцев в Магнитогорске

Ведомство организовало проверку медработников.

Смерть двух новорожденных детей в Магнитогорске стала поводом для следственной проверки. Младенцы скончались в детской больнице № 3, однако появились на свет в роддоме № 1. Родители предполагают, что причиной смерти малышей была одна инфекция, подхваченная сразу после рождения. Правдивость этой версии, а также правильность действий медработников намерены установить следователи.

В ходе проверок будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Проведение проверок взято на контроль руководителем следственного управления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, что сейчас роддом № 1 временно не работает. В медучреждении взяли смывы. Уже по их результатам решат, будет ли возобновлена деятельность роддома. Сотрудники медучреждения утверждают, что у них инфекции нет, а дети умерли от разных диагнозов. У одного — врожденный сепсис, у второго — врожденная патология, повлиять на которую врачи не могли.