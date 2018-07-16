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/ В деле о перепутанных в роддоме младенцах поставлена точка

В деле о перепутанных в роддоме младенцах поставлена точка

Министерство финансов пыталось оспорить решение челябинского суда.
сегодня в 17:54
  |  Общество

В деле перепутанных в роддоме девушек можно поставить точку. Еще в апреле их признали пострадавшими морально, и компенсировать вред было решено выплатой миллиона рублей каждой. Однако Министерство финансов подало апелляционную жалобу. Ее рассмотрел областной суд. Причины, чтобы уменьшить сумму компенсации, не нашлось.

Судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Министерства Финансов РФ, являющимся ответчиком по гражданскому делу по искам Екатерины Т. и Люции Р. о компенсации морального вреда, причиненного в связи с подменой их в роддоме города Челябинска. Решением Центрального районного суда города Челябинска от 17 апреля 2018 года исковые требования заявителей были удовлетворены частично, взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей каждой истице. — рассказали в пресс-службе областного суда.

Решение уже вступило в законную силу.

Напомним, Зоя Туганова заявила, что в 1987 году в областной акушерской гинекологической больнице в Челябинске она родила дочь, а врачи перепутали ее с другой девочкой. Подмену обнаружили только через 30 лет. Предположение подтвердила ДНК-экспертиза. Три женщины хотели отсудить около 10 миллионов рублей, но в итоге получили одну пятую суммы.

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