В выходные южноуральские полицейские остановили 297 пьяных водителей

Ещё 197 автолюбителей управляли машинами без прав.

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За прошедшие выходные в Челябинской области было остановлено 297 пьяных водителей. 257 из них отказались от медосвидетельствования на наличие опьянения. Все пойманные будут привлечены к ответственности, лишаться прав на срок до 2 лет и заплатят штраф в размере 30 000 рублей, сообщили «Первому областному» в пресс-службе МВД региона.



«При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 40 водителей, которые будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей „Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию“ Уголовного кодекса России. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет»,— рассказали в ведомстве.

В МВД добавили, что также к административной ответственности привлекли 197 бесправников. Им грозит штраф до 30 000 рублей, либо же административный арест на срок до пятнадцати суток, или до 200 часов обязательные работ.