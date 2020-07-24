Полицейские проверили мигрантов, работающих в Полетаево

В ходе рейда было пресечено 7 правонарушений.

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Мигрантов, работающих на территории Полетаевского полигона проверили сотрудники МВД. Целью было пресечение и предупреждение нарушений миграционного законодательства.



В ходе рейда полицейские проверили 20 человек, 9 из них — граждане ближнего зарубежья, которые занимались сортировкой мусора. Совместно с полицейскими в проверке участвовали сотрудники ОМОН.

«По результатам профилактического рейда пресечено 7 правонарушений, составлены административные протоколы: из них 2 ‒ за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по части 1 статьи „Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию“ Кодекса об административных правонарушениях РФ, 5 ‒ за незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности часть 1 статьи „Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации“ КоАП РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На нарушителей были наложены штрафы. Их общая сумма составила 14 000 рублей. Отмечается, что все трудовые мигранты проверены на причастность к совершению преступлений и правонарушений. Они были дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.