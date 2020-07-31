Челябинские власти потратят 999 999 рублей на салют в честь Дня города

Торги, скинув от начальной цены один рубль, выиграла местная компания.

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Администрация Челябинска потратит почти миллион рублей на салют в честь 284-го дня города. Изначально на торгах власти установили цену в один миллион рублей, но подрядчик «скинул» рубль. В итоге ООО «Фейерверк», которое и стало единственным участником конкурса, будет заниматься праздничной церемонией.



Информация о проведении торгов на салют появилась на сайте «Госзакупок». По данным на пятницу, 31 июля, они были переведены в этап «Определение поставщика завершено», что случилось 29 июля в 18:20 по местному времени. При этом единственной организацией, которая приняла участие в торгах стало местное ООО «Фейерверк». На торжественную процедуру, по информации из открытых источников, она потратит на рубль меньше предложенной суммы — 999 999 рублей.

Также в конкурсной документации обозначены примерные даты и место проведения салюта. Однако уточняется, что они дополнительно будут согласовываться сторонами

«Набережная реки Миасс города Челябинска, между Свердловским проспектом и улицей Кирова (Точное место проведения мероприятия согласовывается Сторонами дополнительно не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения мероприятия). Сроки, график оказания услуг: с момента заключения контракта по 12 сентября 2020 года»,— гласит документация с сайта «Госзакупок».

Напомним, что последний салют в Челябинске состоялся в начале июля и стал неожиданностью для жителей города. Его запустили в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Сам фейерверк администрация не анонсировала, чтобы не создавать массовые скопления людей в период пандемии.