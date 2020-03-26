240 литров контрафактного алкоголя задержали на границе с Челябинской областью

Россиянин пытался провезти запрещенку из Казахстана.

Послушать 00:00

Гражданин России пытался провезти через границу 240 литров контрафактного алкоголя. Не дали ему это сделать сотрудники пограничного УФСБ России по Челябинской области. Проверка показала, что у мужчины на «горючку» не было никаких товарно-сопроводительных документов, которые могли бы указать на производителя.

«Учитывая отсутствие оснований для пропуска выявленной продукции через границу, принято решение о ее изъятии и передаче сотрудникам Троицкого таможенного поста для проведения проверки и принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Отметим, что уже за этот год через пункт пропуска «Бугристое», где была задержана эта партия, 14 раз пытались провезти контрафакт. Общий объем изъятого алкоголя за неполных три месяца 2020 года составил более 2 800 литров. Пограничники напоминают, что по условиям кодекса Таможенного Союза физлицо может перевезти через границу за раз не более 10 литров алкогольной продукции. Все остальное будет подлежать изъятию.