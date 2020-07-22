Полтонны сыра «косичка» за гробами: на границе с Казахстаном изъяли контрафакт

Курьезный случай произошел вблизи Троицка.

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Чего только не придумают люди, чтобы перевезти что-то запрещенное за границу. И сразу два курьезных случая произошли на российско–казахстанском участке Государственной границы РФ вблизи города Троицка Челябинской области с разницей в один день — 15 и 16 июля.

В первом из них, при стандартном осмотре грузов, пограничники, совместно с должностными лицами Управления Россельхознадзора по Челябинской области, обнаружили кое-что интересное в машине, следовавшей из Челябинска в поселок Федоровка Костанайской области Республики Казахстан. В автомобиле находились гробы, но за ними прятался тайник, в котором находились 550 килограммов сыра «косичка». И на эту продукцию у перевозчика не было обязательных ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата.

Буквально через сутки произошел еще один курьез. Для досмотра был остановлен автомобиль, также направлявшийся в Костанай. На этот раз там находилась бытовая химия, за которой спрятались коробки с колбасными изделиями, которых было больше двух тонн. Перевозчик, житель Казахстана, также не смог предъявить на этот продукт никаких документов.

Отмечается, что температура воздуха в эти дни достигала 38 градусов тепла и перемещение сыра и колбасы в обычных машинах без холодильных камер приводит к порче продуктов, что очень небезопасно для потребителя.

«На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза инспектором Управления Россельхознадзора по Челябинской области в отношении перевозимых грузов приняты решения о возврате машин в места отправления. С перевозчиками проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения по территории ЕврАзЭС подконтрольных госветнадзору грузов. Они привлечены в административной ответственности», — сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской области.

Также, на этой же границе, в период с 1 по 21 июля должностными лицами управления были пресечены 10 случаев незаконного перемещения контрафактной продукции. Среди них был мед, молочная продукция, корм для животных и мороженая рыба.