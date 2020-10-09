23 куста конопли нашли у жителя Златоуста

В частном доме задержанного также обнаружили парник и семена растения.

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Двадцать три куста конопли и парник для выращивания растения обнаружили в доме у 32-летнего жителя Златоуста. Его задержали местные полицейские. При этом, как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области изначально подозреваемого остановили с синтетическим наркотиком, который он хотел продать.



«Сотрудниками полиции Златоуста был задержан неработающий и несудимый местный житель, 1988 года рождения, у которого полицейские изъяли наркотическое средство синтетического происхождения массой более одного грамма. В ходе дальнейшей работы сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в частном доме задержанного обнаружены 23 куста наркосодержащего растения конопля в горшках, удобрения и приспособления для культивирования конопли, в том числе парник, оборудованный освещением»,— отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Также, по факту нахождения кустов конопли возбуждено дело по части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Сейчас житель Златоуста заключён под стражу.