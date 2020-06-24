22 тысяч лишилась жительница Карталов, желая отдохнуть в Адлере

Жертва думала, что внесла предоплату за номер в санатории.

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Жительница Карталов планировала отдохнуть на Черном море, а вместо этого лишилась 22 тысяч рублей. При выборе санатория в Адлере 49-летнюю женщину привлекла низкая стоимость, указанная в одном из объявлений в интернете. Чтобы забронировать номер, она перечислила предоплату на счет лже-представителей отеля.

После этого мошенники на связь больше не выходили. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание за данное противоправное деяние — до пяти лет лишения свободы.

«Полиция предупреждает: во избежание совершения мошеннических действий со стороны недобросовестных продавцов при заказе товаров и услуг через сеть Интернет следует использовать только проверенные сайты», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Вас должны настораживать: слишком низкая цена, отсутствие контактных данных, простой дизайн сайта, большой ассортимент при отсутствии подробных описаний. Один из главных факторов — способ оплаты. Проверяйте отзывы, спрашивайте знакомых, которые пользовались услугами интернет-магазинов. Старайтесь по возможности выбирать способ оплаты после получения услуг или товаров.