Администратора магазина осудили за мошенничество в Челябинской области

Женщина проводила фиктивные операции по возврату товара.

Послушать 00:00

В Челябинской области осудили сотрудницу сетевого магазина за мошенничество с денежными средствами. Какие противоправные действия совершала женщина и какой приговор ей вынес суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что жительница Карабаша, являясь администратором сетевого магазина, в период с 6 декабря 2019 года по 20 января 2020 года производила фиктивные операции по возврату товара, а в конце дня изымала из кассы излишнюю сумму денег. Таким образом женщина присвоила себе более 38 тысяч рублей.

Известно, что жительница Карабаша полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

«Карабашским городским судом Челябинской области вынесен приговор обвиняемой в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ „присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения“. Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года»,— рассказали в прокуратуре.

Приговор в свою законную силу ещё не вступил.