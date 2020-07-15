Карталинца оштрафовали за гуляющий на железнодорожных путях табун лошадей

Мужчина вывел животных в поле и ненадолго отлучился.

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За табун лошадей, гуляющих на железнодорожных путях, был оштрафован житель Карталов. Мужчина вывел их в поле и не уследил за стадом, за что и был привлечён к административной ответственности.



Эпизод произошёл в понедельник, 13 июля. О том, что лошади гуляют на сортировочной горке станции Карталы-2, сообщили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Карталы. Приехавшие на место оперативники обнаружили табун лошадей, мешающий движению поездов. Вскоре они нашли и хозяина животных.

«Им оказался 37-летний житель Карталов, который утром вывел табун в поле, расположенное в трех километрах от железной дороги, и ненадолго отлучился. Этого времени лошадям хватило, чтобы дойти до железнодорожной станции»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

За нарушение правил выпаса домашнего скота вблизи железнодорожных путей мужчину привлекли к административной ответственности по части 4 статьи «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене» КоАП РФ. Она подразумевает штраф в 100 рублей. Отметим, что ни одно животное, как и ни один подвижной состав не пострадали.