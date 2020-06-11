200 домов остались без воды и света в поселке Першино Металлургического района Челябинска

Причиной стал поврежденный электрический кабель.

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В ночь на сегодня, 11 июня, в поселке Першино произошло аварийное отключение электричества. Причиной оказалось повреждение кабельной линии, проходящей под землей. В итоге 200 домов остались без света и воды, ведь водоснабжение идет через скважины.

Как рассказали в администрации Челябинска, а также в МУП «КОММЕТ», которые заведуют электросетями Металлургического района, на данный момент ведутся восстановительные работы.

«В 1:20 ночи произошло повреждение кабельной линии. Было аварийное отключение электричества. Сейчас ведутся работы по поиску повреждения. Затем начнутся восстановительные работы», — сообщили в МУП «КОММЕТ».

В редакцию «Первого областного» обратился один из жителей пострадавших домов Сергей. Он рассказал, что ситуация с повреждением электросетей у них происходит не в первый раз.

«Кабель старый, весь в муфтах. Его также обрывало в ноябре 2017 года. Мы тогда на три дня оставались без света, воды и отопления, так как газовые котлы без электричества не работают. Каждый год авария происходит на этом кабеле, менять его никто не хочет. Я сам проезжал утром территорию, но никаких работ не ведется», — сообщил Сергей.

Жители Першино также боятся, что в зимний период времени электросети вновь повредятся, и они также останутся без света и тепла. На данный момент повреждение еще не нашли и сроки восстановления подачи электричества не ясны.