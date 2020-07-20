Депутат ЗСО поможет копейчанам с установкой остановки и воркаут-площадки

Жители Копейска обратились за помощью к Марине Поддубной.

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Под палящим солнцем вынуждены ждать автобус жители Копейска. Остановочный комплекс возле женской консультации обозначен одним лишь дорожным знаком. Автобусы вынуждены останавливаться прямо на проезжей части, а копейчане прячутся от жары под козырьком дома. Проблеме уже несколько лет, говорят местные жители.



«Всегда вижу как беременные женщины, выходя из женской консультации, где попало ожидают автобус, под снегом, под дождем под солнцем. Иногда даже с малыми детьми»,— пожаловалась жительница Копейска Валентина Удовенко.

Остановкой пользуются не только посетительницы женской консультации, но и пенсионеры-дачники, а также дети из 44-ой школы. За помощью копейчане обратились к депутата Законодательного собрания, Марине Поддубной. Она пообещала разобраться в проблеме.

«Мы посмотрели, каким образом можно восстановить этот остановочный комплекс. Что бы все-таки было удобно и садоводам, сады которых находятся рядом. И женщинам которые выходят из стен консультации»,— сказала заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Марина Поддубная.

Помимо остановочного комплекса, внимание Марины Поддубной привлекла спортплощадка возле 44-ой школы. Любителям спорта приходится заниматься на старых брусьях, которым уже больше 10 лет. Законодатель согласилась с идеей местных властей, установить воркаут-площадку. Такие же уличные тренажеры появятся и в ближайших поселках: Железнодорожном, в микрорайоне Кирзавод. Депутат оценила муниципальную программу по развитию массового спорта.

«Сегодня мы вели речь о возможности появления пяти дополнительных площадок. К тому, о чем уже говорил глава Копейска. Те, которые уже находятся в процессе конкурсных процедур»,— подчеркнула Марина Поддубная.

Отметим, воркаут-площадкой уже в этом году займется подрядчик. На ней смогут заниматься физкультурой школьники и все любители спорта Копейска.