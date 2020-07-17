Банковские мошенники научились использовать номер «900» в своих целях

С помощью него они подтверждают «подлинность» звонка.

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Уже слишком давно работает мошенническая схема, когда мошенники звонят потенциальной жертве и сообщают о том, что по их банковской карте был перевод, который нужно подтвердить.

Только теперь аферисты научились использовать известный номер «900» от «Сбербанка». Через него они звонят и просят сообщить конфиденциальную платежную информацию, а в случае отказа отправляют жертве сообщение с этого же номера для открытия некого «резервного счета».

«При помощи номера телефона мошенники могут направить сообщение. Это может сделать любой человек, неважно сотрудник или нет. Это сообщение сформировано от банка с помощью номера телефона и каких-то других данных, которые у них есть», — сообщили в колл-центре «Сбербанка» новостному агентству ТАСС.

То есть злоумышленники обманывают жертв при помощи сервиса по дистанционному резервированию расчетного счета, поэтому при заполнении простой анкеты клиенты банка в любой момент могут получить звонок и смс с официального номера «900». И чтобы «обезопасить» свои средства, мошенники просят подтвердить данные своей карты, назвав ее номер, а также срок действия.

Большинство, конечно же, отказываются сообщить эти конфиденциальные данные. Тогда уже преступники используют убедительные приемы, что связывается действительно представитель банка. И жертва в этот момент получает смс с номера «900», в котором содержится код. Правда, мошенники отмечают, что код называть не нужно — этим и вводят в заблуждение.

Отмечается, что злоумышленники постоянно используют что-то новое, усовершенствуют существующие схемы. Только, в основном, эксплуатируется именно человеческая доверчивость. Этот фактор составляет около 90 процентов от всех похищенных мошенниками денежных средств.

Напомним, если вам позвонил «представитель банка», представившись сотрудником службы безопасности, и просит сообщить некие конфиденциальные данные, следует немедленно завершить разговор. В любом случае, можно самостоятельно перезвонить в банк по официальным номерам и уточнить всю информацию.