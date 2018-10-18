/ 45 свертков изъяли сотрудники Росгвардии у 15-летнего наркозакладчика

В его мобильном телефоне обнаружили фотографии с описанием распространенных ранее закладок.

Сотрудники Росгвардии накануне, 17 октября, патрулируя улицу Туруханскую, задержали 15-летнего челябинца. Перед этим парень, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться бегством. Спустя несколько минут беглеца все-таки задержали около одного из жилых домов по улице Прохладной.

В ходе беседы 15-летний челябинец заметно нервничал. Опираясь на многолетний опыт в выявлении «закладчиков» наркотических средств, сотрудники вневедомственной охраны заподозрили, что именно этим незаконным промыслом и занимался подросток. На вопрос бойцов Росгвардии имеются ли при нем запрещенные к обороту вещества, задержанный ответил положительно. — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

На место задержания тут же была вызвана следственно-оперативная группа. Помимо того, сотрудники Росгвардии уведомили о произошедшем родителей мальчика. В присутствии понятых полицейские изъяли у челябинца 45 свертков с порошкообразным веществом синего цвета внутри, а также обнаружили в мобильном телефоне фотографии с описанием ранее распространенных закладок.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является метилэфедроном PVP, общей массой в трех исследуемых свертках более 3 граммов.

Сейчас Следственным комитетом решается вопрос о возбуждении уголовного дела.