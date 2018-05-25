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/ Двухлетняя девочка умерла в больнице Южноуральска

Двухлетняя девочка умерла в больнице Южноуральска

Следователи усмотрели в произошедшем вину медперсонала.
сегодня в 18:16
  |  Происшествия

В больнице Южноуральска скончалась двухлетняя девочка. В произошедшем следователи, организовавшие проверку по факту смерти, усмотрели вину врачей. Представители С К намерены дать оценку действиям медицинских работников в ходе расследования уголовного дела, которое взял на контроль руководитель следственного управления.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Подробностей по факту случившегося следователи не предоставляют. Получить комментарий от медучреждения, где произошла трагедия, не удалось.

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