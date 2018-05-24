/ В роддоме, временно закрытом после смерти двух новорожденных, нет инфекции

В норме анализы сотрудников и внешней среды.

В Магнитогорске завершили проверку роддома № 1. Его взяли на контроль Санэпиднадзора после двух младенческих смертей. Оба ребенка появились на свет в названном роддоме, затем оказались в детской больнице. Родители утверждали, что смерть младенцев наступила от сепсиса. Подхватить его малыши могли в роддоме. Чтобы узнать, действительно ли инфекция «гуляет» по медучреждению, специалисты взяли смывы с рук медработников, спецодежды, оборудования.

По результатам анализом, не обнаружено отклонений во внешней среде. Не выявлены патологии при обследовании сотрудников. Все чисто. В скором времени появится приказ Санэпиднадзора, на основании которого роддом снова сможет принимать рожениц. Повторно смывы брать не будут. — сообщили сайту «Первый областной» в магнитогорском Санэпиднадзоре.

Напомним, что сразу два младенца, появившиеся на свет в роддоме № 1, умерли в магнитогорской детской больницы. Одного ребенка перевели туда из роддома, поскольку ему требовалось нахождение в детской реанимации. Другого привезли с участка. Его здоровье ухудшилось уже после выписки. В роддоме сообщили, что смерти наступили по разным причинам. Маленькая девочка умерла из-за врожденного сепсиса, а мальчик — из-за врожденного генетического заболевания. Уголовно-правовую оценку деятельности врачей дадут следователи. Они также возбудили два уголовных дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».