В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции «накрыли» сходку стритрейсеров

Гонщики собрались ночью на Троицком тракте.

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Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска пресекли нелегальные гонки в городе. Стритрейсеры собрались погоняться на Троицком тракте в понедельник, 25 мая, в вечернее время. Всего на сходку собралось около 100 автомобилей. Все они, как сообщили в областном управлении ГИБДД, хотели принять участие в гонках, но их планам помешала полиция.



«12 экипажей полка ДПС по городу Челябинску прибыли на место планируемого автозаезда. При появлении сотрудников Госавтоинспекции стритрейсеры поспешили разъехаться. В результате сотрудниками ГИБДД выявлено 12 водителей, которые управляли транспортными средствами, светопропускаемость передних стекол которых не соответствует техническому регламенту и ГОСТу»,— сообщили «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В итоге в отношении 12 водителей были составлены административные протоколы по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» КоАП РФ. Также полицейские возбудили административные дела по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».