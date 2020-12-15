В Челябинске за сутки произошло несколько массовых ДТП

В одном из происшествий пострадал ребёнок.

В Челябинске за минувшие сутки произошло 67 ДТП, в нескольких из них пострадали люди, в числе которых ребёнок. Подробнее о происшествиях сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

13-летняя девочка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в понедельник утром, в 08:55, на улице Профессора Благих напротив дома № 85. По предварительным данным, 44-летний водитель «Фольксваген Поло» при перестроении влево не уступил дорогу движущемуся попутно автомобилю «Рено Дастер», за рулём которого находилась женщина, 1985 года рождения, и машины столкнулись.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Рено Дастер“ — девочка, 2007 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение»,— сообщили в ведомстве.

Чуть позже тройное ДТП на улице Худякова устроила 20-летняя девушка. По данным Госавтоинспекции, находясь за рулём автомобиля «Хёндай», челябинка не справилась с управлением и столкнулась с движущимися впереди попутно автомобилями «Форд» и «Фольксваген». В результате виновница аварии получила травмы.

Ещё одно ДТП произошла накануне вечером на автодороге Меридиан. По предварительным данным, водитель одной из фур не справился с управлением и врезался в ограждение. Рядом ехала вторая фура, а между ними — легковой автомобиль. В результате аварии от последнего осталась груда металла. Официального комментария о происшествии пока получить не удалось.