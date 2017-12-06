/ 13-летний ребенок выжил после падения с 12 этажа на ЧМЗ

Подростка сняли с бетонного козырька с многочисленными переломами.

Накануне в Металлургическом районе Челябинска 13-летний подросток выпал с балкона жилого дома, расположенного на высоте 12 этажа. После падения он оказался на бетонном козырьке подъезда. Тело ребенка увидели очевидцы, они же обратились за помощью в экстренные службы. На место незамедлительно прибыли представители скорой помощи и спасатели. У пострадавшего диагностированы многочисленные переломы, его доставили в больницу.



До приезда поисково-спасательной группы медицинскую помощь ребенку уже оказывали врачи. Спасатели с помощью жестких носилок эвакуировали пострадавшего через подъездное окно. Затем транспортировали мальчика до машины скорой медицинской помощи. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской городской службы спасения.



Сейчас состояние ребенка уточняется. СК проводит проверку доследственную проверку по данному факту.