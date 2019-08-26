Маленькая девочка в Челябинской области погибла в ДТП

Правоохранители уже ведут проверку.

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На территории Верхнеуральского района Челябинской области произошло ДТП, в результате которого погибла 4-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.



Инцидент произошел вчера, 25 августа, днем на 169 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск. 36-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки «ВАЗ» во время поворота не пропустил автомобиль марки «Киа», которым управлял 38-летний мужчина, что привлекло к столкновению.

«В результате ДТП водитель и 3 пассажира автомобиля ВАЗ были госпитализированы с телесными повреждениями. В машине ехала семья, состоящая из 29-летней женщины и ее детей: 10-летнего мальчика и девочки 4 лет. В течение суток девочка от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Также установлено, что за рулем иномарки находился житель Верхнеуральского района, а в автомобиле марки «ВАЗ» находились жители Троицкого района.