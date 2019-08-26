60 камер видеонаблюдения установят к ноябрю в Челябинске

На установку камер будет потрачено 307 миллионов рублей.

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В Челябинске наконец-то установят новые системы видеофиксации. Все работы по установке завершатся уже к ноябрю. Об этом рассказали в Министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Интересно, что конкурс на установку видеокамер разыгрывался трижды. И только на третий раз определился победитель: с компанией «СВЭКО» заключили договор на 307 миллионов рублей. Эта компания занимается установкой камер видеофиксации по всей России.

«Конкурс игрался несколько раз. Много желающих на такие контракты, но при этом мы во главу угла ставили качество, поэтому контракт подписали не так давно. И в целом исполнение контракта предусмотрено до ноября этого года. Но работы уже начались, по-моему, уже монтаж идёт в некоторых местах. 34 поста будут модернизированы, это старые посты, которые достались области ещё от ГУВД, они со старым оборудованием, могли мерить только скорость, а сейчас вообще всё устарело. Эти посты будут многофункциональны, то есть будут видеть всё: красный свет, линию, скорость, рядность. И ещё 33 поста появится новых. Из них 17 на дорогах, а 16 в местах нахождения людей — это линия охраны общественного порядка», — рассказал министр общественной безопасности области Олег Климов.

Отметим, что первые торги начались еще в январе этого года, но УФАС их отменило. Следующие должны были состояться в апреле. Но и тут не сложилось. И уже третий аукцион, который начался в июле, дал свой результат: В Челябинске появятся 60 камер фото- и видеофиксации.